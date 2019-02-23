العراق.. تنظيم الدولة يعدم خمسة صيادين في صحراء الأنبار

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر أمني عراقي، السبت: "إن تنظيم الدولة أعدم خمسة صيادين من أبناء محافظة النجف في صحراء محافظة الأنبار، غربي البلاد".وأوضح النقيب في شرطة الأنبار، أحمد الدليمي، لوكالة (الأناضول)، أن عناصر تنظيم الدولة، أعدمت رميا بالرصاص، خمسة صيادين قرب بحيرة الثرثار شمالي مدينة الفلوجة.وقال الدليمي: "إن جثث الصيادين وصلت مستشفى الفلوجة التعليمي وبدت عليها آثار إطلاقات نارية بالرأس ومناطق مختلفة من الجسم".يذكر أن تنظيم الدولة، يتواجد في مناطق صحراوية تابعة لمحافظة الأنبار، حيث يشكل ذلك تهديدا على المدنيين الذين يقومون بجني "الكمأ" والصيادين في البحيرات خاصة الثرثار منها.