إعلام الاحتلال يزعم: انفجارات في (أشكول) بعد إلقاء عبوات مفتجرة شرقي القطاع





وادعى الموقع ذاته، أن الانفجارات وقعت، بعد القاء عبوات متفجرة نحو قوات الجيش الاسرائيلي، بالقرب من السياج على الحدود الشرقية لقطاع غزة، نافيا في الوقت ذاته وجود أي اصابة.





بدوره، قال المتحدث باسم المجلس الإقليمي أشكول: "الانفجارات القوية التي تسمع على حدود قطاع غزة ناجمة عن عبوات وقنابل أنبوبية ويدوية يلقيها الفلسطينيون نحو قوات الجيش، الأحداث تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ولا توجد تعليمات خاصة للمستوطنين"، بحسب موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.









رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن عدة انفجارات قوية، وقعت مساء اليوم السبت، في المجلس الإقليمي (أشكول).