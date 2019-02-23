سفير موسكو بالدوحة: بوتين يزور قطر قريبا

رام الله - دنيا الوطنقال سفير موسكو لدى الدوحة، نور محمد خولوف: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور قطر قريبا".وأضاف خولوف في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم)، أمس الجمعة: "إن تنسيقا عاليا يجري بين البلدين للإعداد لهذه الزيارة (لم يحدد موعدها)".وتابع: "إن المحاور الأساسية للزيارة ستركز على العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة السورية وفرص حصول قطر على منظومة صواريخ (إس 400) الروسية".كما ذكر أن الزيارة ستتناول موقف موسكو من الأزمة الخليجية، والتنسيق بين البلدين في أسواق الغاز العالمية والتعاون بينهما في تنظيم كأس العالم عام 2022.وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد زار موسكو في يوليو/تموز الماضي، وبحث مع الرئيس بوتين الأوضاع بالشرق الأوسط وسبل حل الأزمة الخليجية وكذلك استفادة قطر من تنظيم روسيا لبطولة كأس العالم.والأزمة الخليجية اندلعت في 5 حزيران/يونيو 2017، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها في تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الاول/ديسمبر من العام 2022.