مريضة نجت من الموت تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها لمستشفى النجاح لاستكمال علاجها

رام الله - دنيا الوطنناشدت المريضة أنوار روحي نور الدين (29 عاما) من سكان مدينه غزة، حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية العامة، بتسهيل سفرها المقرر الشهر الجاري؛ لتكملة علاجها في مستشفى النجاح بنابلس.وأوضحت عائلة المريضة أنوار، أن الأطباء أجروا لها عملية بعد اصابتها بنزيف دماغي حاد من نوع تلقائي تحت العنكبوتية، وأكدوا على ضرورة المراجعة؛ للاطمئنان على صحتها، خاصة بعد تعرضها لانتكاسات شديدة استدعى نقلها لمستشفي الشفاء وإجراء مزيد من الفحوصات بسبب الوضع الصحي الصعب الذي تمر بها المريضة.وأشارت العائلة إلى أنه قبل أكثر من شهرين، قدمت تصريحاً للسفر، لكن الجانب الإسرائيلي أبلغها بأنها ما زالت تحت الفحص ولم تتمكن من السفر، وتقدمت بتصريح آخر للسفر والذي موعده يوم الإثنين المقبل، معربة عن تخوفها من الرفض مرة أخرى من قبل الجانب الإسرائيلي.وناشدت المريضة أنوار وهي أم لثلاثة أطفال، مرة أخرى وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ والجهات المسؤولة؛ لاستكمال علاجها في مستشفى النجاح خاصة أنه لم يتبق الا عدة أيام على حجز المستشفى، علما بأن صحتها تتدهور.