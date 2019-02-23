شؤون فلسطينية

طالع الحالة الجوية خلال الأسبوع الحالي وأهم المُتغيّرات

طالع الحالة الجوية خلال الأسبوع الحالي وأهم المُتغيّرات
رام الله - دنيا الوطن
أكد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن درجات الحرارة سترتفع غداً الأحد، إلى 15 درجة مئوية، لافتا إلى أن الارتفاع سيتواصل بعد غدٍ الاثنين، لتصل إلى 20 درجة مئوية.

وأشار العلامي إلى أن يوم الثلاثاء، سيشهد انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذا الانخفاض سيزداد مع يومي الأربعاء والخميس، بالتزام مع تأثير لمنخفض جوي، مصحوب بأمطار شاملة لمختلف المناطق.

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