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الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

الرئيس السوداني يعين نائبا له ورئيسا للوزراء
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، تعيين وزير الدفاع عوض محمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، ومحمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء، حسب بيان للرئاسة.

وجاء التعيين بموجب مرسومين جمهورين أصدرهما الرئيس السوداني بعدما أعلن، مساء الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأبقى البشير على وزراء الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، والخارجية الدرديري محمد أحمد، والعدل محمد أحمد سالم.

وبذلك يحل بن عوف محل نائب الرئيس السابق بكري حسن صالح، مع الاحتفاظ بمنصبه وزيرا للدفاع.

وفي خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي من القصر الرئاسي، دعا البشير البرلمان إلى عدم إجازة تعديلات دستورية كانت مقررة، مما يعني عدم تمكنه من الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وأقال البشير ولاة الولايات، وعين قادة من الجيش ولاة في ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولاية.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية لاحقا أن وكلاء الوزارات والأمناء العامين سيتولون تصريف أعمال وزاراتهم.

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