الوفد الطبي المصري يباشر مهامه بمستشفى "غزة الأوروبي"

رام الله - دنيا الوطنباشر الوفد الطبي المصري أولى مهامه بعد عصر اليوم بزيارة مستشفى "غزة الأوروبي" جنوب قطاع غزة.واطلع الوفد برئاسة "محمود فتحي" استشاري "طب وجراحة العيون" على التجهيزات الطبية في المستشفى خاصة غرف العمليات والتي من المقرر إجراء عدد من العمليات لحالات "العظام والعيون" فيها إضافة إلى مراجعة ملفات الحالات المرضية والتي سيبدأ الوفد بمتابعتها صباح غد الأحد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وكان في استقبال الوفد بالمستشفى يوسف العقاد مدير المستشفى وطاقم الإدارة وكوادر المستشفى، الذين بدورهم رحبوا بالوفد، معبرين عن تقديرهم وامتنانهم لهم وحرصهم على المساعدة في تقديم الرعاية والمتابعة العلاجية للمرضى.