الاحتلال يقتحم سبسطية ويزيل سارية العلم
رام الله - دنيا الوطن
أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سارية العلم الفلسطيني من الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: "إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأزالت سارية العلم من الموقع الاثري، واغلقت المنطقة امام المواطنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سارية العلم الفلسطيني من الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: "إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأزالت سارية العلم من الموقع الاثري، واغلقت المنطقة امام المواطنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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