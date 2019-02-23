الاحتلال يقتحم سبسطية ويزيل سارية العلم

رام الله - دنيا الوطنأزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سارية العلم الفلسطيني من الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: "إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأزالت سارية العلم من الموقع الاثري، واغلقت المنطقة امام المواطنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).