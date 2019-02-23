شؤون فلسطينية

حماس: استمرار فتح باختطاف منظمة التحرير أهم أسباب الانقسام وانتهاك لاتفاقات المصالحة

حماس: استمرار فتح باختطاف منظمة التحرير أهم أسباب الانقسام وانتهاك لاتفاقات المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن استمرار حركة فتح في اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية، وهيمنتها على القرار فيها، ورفضها الشراكة مع أي من المكونات الوطنية، هي أحد أهم أسباب الانقسام وعوامل استمراره، لافتا إلى أن ذلك يعزز الاستقطاب في المشهد السياسي الفلسطيني.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم: "إصرار حركة فتح على عدم التقدم بأي خطوة في مسار إصلاح منظمة التحرير، هو انتهاك كل اتفاقات المصالحة التي وفعتها كل الفصائل منذ اتفاق القاهرة عام 2005".

وأضاف قاسم: "إبقاء النظام السياسي الفلسطيني في حالة الانقسام والمنظمة في حالة الضعف والارتهان، يخدم المصالح الفئوية الضيقة لقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، بينما يضعف هذا السلوك، قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.

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