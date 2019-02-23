شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية؛ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى، التي تنعقد غدا وبعد غد، بمشاركة 50 دولة: 22 دولة عربية، و28 دولة أوروبية .

وكان في استقبال الرئيس في الصالة الرئاسية بمطار شرم الشيخ الدولي، وزير التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية اللواء محمود شعراوي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ويرافق الرئيس كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

 وتنعقد القمة العربية الأوروبية تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" ، كما سيلتقي الرئيس عددا من الرؤساء والمسؤولين على هامشها.

وتتناول القمة العربية الأوروبية، التي تعقد لأول مرة، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، فضلا عن بحث ملفات منها: سوريا، وليبيا، واليمن، والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة، إضافة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، وبحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب، وملف الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والسلاح.

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