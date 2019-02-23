حسين الشيخ: تجاوزات حماس سيدفعنا لاتخاذ إجراءات حول مستقبل وجودها

رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن حركة حماس تستمر في تجاوز الخطوط الحمراء، وأنها تذهب بعيدا في تساوقها مع المتآمرين.وقال الشيخ في تغريدة له على موقع (تويتر): "استمرار تجاوز حركة حماس، سيدفعنا لاتخاذ قرارات واجراءات حول مستقبل وجودها على الساحة الفلسطينية، وتحديد موقف تبنى عليه استراتيجية جديدة في التعامل معها ومع وجودها".