موقع إسرائيلي: فصائل فلسطينية تستعد لإطلاق صواريخ من غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش أغلق عدة مناطق في غلاف غزة، تحسباً لإطلاق صواريخ من القطاع.وأفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن "الجيش أغلق عدة مناطق في غلاف غزة، في أعقاب معلومات وردت له عن أن منظمات في قطاع غزة، تستعد لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل".وكانت مصادر، في غرفة العمليات المشتركة، التابعة للمقاومة الفلسطينية، حمّلت جيش الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات استشهاد طفل فلسطيني، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أمس الجمعة.وقال مصدر في الغرفة لـ"دنيا الوطن": إن استمرار جرائم الاحتلال، سيشعل الأوضاع في مناطق غلاف غزة، بحيث لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يوقف غضب المقاومة الفلسطينية.وأضاف المصدر: أن قوى المقاومة، ستتداعى لبحث كيفية وطبيعة الرد على جريمة استشهاد الطفل، مبينًا أنه يتم إجراء اتصالات مكثفة بين الغرفة والوسطاء الأممين، وكذلك الوسيط المصري، منذ عصر أمس.وأوضح المصدر، أنه يوجد الآن حالة من الاستنفار في صفوف قوى المقاومة بغزة، تحسبًا لأي تصعيد أو مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، متابعًا: "بات الجميع يقف على براميل من البارود، قد ينفجر في أي لحظة، وهذا الانفجار سيكون بدايته في غلاف غزة".