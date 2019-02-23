مباشر | مباراة خدمات الشاطئ واتحاد الشجاعية | الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: فصائل فلسطينية تستعد لإطلاق صواريخ من غزة

موقع إسرائيلي: فصائل فلسطينية تستعد لإطلاق صواريخ من غزة
إطلاق صواريخ - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش أغلق عدة مناطق في غلاف غزة، تحسباً لإطلاق صواريخ من القطاع.

وأفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن "الجيش أغلق عدة مناطق في غلاف غزة، في أعقاب معلومات وردت له عن أن منظمات في قطاع غزة، تستعد لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل".

وكانت مصادر، في غرفة العمليات المشتركة، التابعة للمقاومة الفلسطينية، حمّلت جيش الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات استشهاد طفل فلسطيني، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أمس الجمعة.

وقال مصدر في الغرفة لـ"دنيا الوطن": إن استمرار جرائم الاحتلال، سيشعل الأوضاع في مناطق غلاف غزة، بحيث لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يوقف غضب المقاومة الفلسطينية.

وأضاف المصدر: أن قوى المقاومة، ستتداعى لبحث كيفية وطبيعة الرد على جريمة استشهاد الطفل، مبينًا أنه يتم إجراء اتصالات مكثفة بين الغرفة والوسطاء الأممين، وكذلك الوسيط المصري، منذ عصر أمس.

وأوضح المصدر، أنه يوجد الآن حالة من الاستنفار في صفوف قوى المقاومة بغزة، تحسبًا لأي تصعيد أو مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، متابعًا: "بات الجميع يقف على براميل من البارود، قد ينفجر في أي لحظة، وهذا الانفجار سيكون بدايته في غلاف غزة".

أخبار ذات صلة

حسين الشيخ: تجاوزات حماس سيدفعنا لاتخاذ إجراءات حول مستقبل وجودها

حسين الشيخ: تجاوزات حماس سيدفعنا لاتخاذ إجراءات حول مستقبل وجودها

ما موقف اليسار الفلسطيني من الدعوة التي تُطالب برحيل الرئيس عباس؟

ما موقف اليسار الفلسطيني من الدعوة التي تُطالب برحيل الرئيس عباس؟

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

الفريق الأهلي لدعم الشفافية يُطلق حملة رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

الفريق الأهلي لدعم الشفافية يُطلق حملة رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

فتح: من يُحرّض على القيادة يَقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها

فتح: من يُحرّض على القيادة يَقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها

دودين: حماس تحشد لأكبر حركة إسناد للأسرى على الأرض

دودين: حماس تحشد لأكبر حركة إسناد للأسرى على الأرض

الديمقراطية: لا نقبل بمعاناة شعبنا أو التلاعب بأرزاقه وإنهاكه بالضرائب والجمارك

الديمقراطية: لا نقبل بمعاناة شعبنا أو التلاعب بأرزاقه وإنهاكه بالضرائب والجمارك

الطيراوي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: دعوات حماس للخروج ضد &#34;أبو مازن&#34; وقحة.. ولم نَخْتَرْ رئيساً للحكومة

الطيراوي لـ"دنيا الوطن": دعوات حماس للخروج ضد "أبو مازن" وقحة.. ولم نَخْتَرْ رئيساً للحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

الفريق الأهلي لدعم الشفافية يُطلق حملة رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

الفريق الأهلي لدعم الشفافية يُطلق حملة رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

فتح: من يُحرّض على القيادة يَقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها

فتح: من يُحرّض على القيادة يَقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها

دودين: حماس تحشد لأكبر حركة إسناد للأسرى على الأرض

دودين: حماس تحشد لأكبر حركة إسناد للأسرى على الأرض

الديمقراطية: لا نقبل بمعاناة شعبنا أو التلاعب بأرزاقه وإنهاكه بالضرائب والجمارك

الديمقراطية: لا نقبل بمعاناة شعبنا أو التلاعب بأرزاقه وإنهاكه بالضرائب والجمارك

عزام الأحمد يسلم سفير روسيا رسالة هامة من الرئيس عباس

عزام الأحمد يسلم سفير روسيا رسالة هامة من الرئيس عباس

الاحتلال يعتقل حارساً عقب خروجه من المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل حارساً عقب خروجه من المسجد الأقصى

وزارة التربية: واقعة باب الرحمة فرصة لحماية مرتكزات القدس ومنها التعليم

وزارة التربية: واقعة باب الرحمة فرصة لحماية مرتكزات القدس ومنها التعليم

منوعات

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم &#34;الزمن الجميل&#34; الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم "الزمن الجميل" الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

أوّل ظهور علني لـ&#34;أنغام&#34; بخاتم الزّواج

أوّل ظهور علني لـ"أنغام" بخاتم الزّواج

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ&#34;الشرشف&#34; فقط

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ"الشرشف" فقط

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

بعد كشف فعله &#34;المشين&#34;.. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

بعد كشف فعله "المشين".. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ&#34;تحية كاريوكا&#34;

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ"تحية كاريوكا"

عربي

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

السودان: اعتقالات ليلية استناداً لقانون الطوارئ.. والمعارضة &#34;مستمرة&#34;

السودان: اعتقالات ليلية استناداً لقانون الطوارئ.. والمعارضة "مستمرة"

إدراج اللغة الصينية بالمدارس السعودية

إدراج اللغة الصينية بالمدارس السعودية