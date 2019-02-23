تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي





و رحبت معايعة بالسيدة بوكوفسكا، مؤكدة على تطلعها لمزيد من العمل والتعاون الثنائي في المجال السياحي بين البلدين، وبالأخص في مجال استقطاب وفود سياحية جديدة إلى فلسطين، وذلك في ظل الطفرة السياحية الكبيرة التي تحظى بها فلسطين في مجال استقطاب الوفود السياحية من مختلف دول العالم.





وتحدثت عن أهمية فلسطين التاريخية والدينية، وما تحتضنه من مواقع تاريخية وسياحية ودينية فريدة على مستوى العالم ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة المهد والحرم الإبراهيمي الشريف، مشكلة بذلك لوحة فسيفسائية سياحية تاريخية دينية، تتغنى بها فلسطين أمام العالم.





وتطرقت معايعة للحديث عن صورة الوضع السياسي العام، وما تمر به المنطقة من ظروف سياسية دقيقة، وبالأخص في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المقدسات الفلسطينية، والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.





علاوة على صورة ما تقوم به وزارة السياحة والآثار للنهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي، من خلال الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وفتح أسواق جديدة للسياحة الوافدة لفلسطين، وتباحث الجانبان في سبل تحقيق التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني، ونظيرة البولندي، وسبل تبادل الخبرات والتعاون المشترك في مجال الترويج السياحي العالمي.





وبدورها، فقد أعربت بوكوفسكا عن سعادتها للقائها وزيرة السياحة والآثار، مؤكدة على أن بلادها ستواصل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة السبل والمجالات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على البلدين.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة، ممثلة بولندا لدى دولة فلسطین ألكسندرا بوكوفسكا، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.