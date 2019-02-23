فتح: من يُحرّض على القيادة يَقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها

رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، أن من يقف مخالفاً ومحرضاً على القيادة الفلسطينية، إنما يختار أن يقف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وزبانيتها، ضد القيادة.





وأوضح أبو سيف، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرئيس محمود عباس، هو الحارس الأمين على النضال الوطني.







وأضاف: "الرئيس عباس يقود سفينة النضال الوطني، وسط كل التحديات والصعاب التي تواجه القضية الوطنية، متسلحاً بالتفاف شعبي كبير".







وتابع: "حملات المساندة والدعم الشعبي حول مواقف الرئيس الرافضة لكل المؤامرات التصفوية من (صفقة القرن) إلي وقف أموال المقاصة، تأتي انعكاساً لإيمان جماهير شعبنا بسياسات ومواقف الرئيس الصلبة، دفاعاً عن القضية".







وأكمل أبو سيف: "قرار المواجهة والتحدي الذي يرفعه زعيم الشعب، وقائد مسيرته في وجه كل هذه المؤامرات، تعبير خالص عن ضمير شعبه، ودفاع عن حلمه ومكتسباته، وسعي وراء تحقيق مقاصد نضاله التحرري".