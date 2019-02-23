مباشر | مباراة خدمات الشاطئ واتحاد الشجاعية | الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

دودين: حماس تحشد لأكبر حركة إسناد للأسرى على الأرض

دودين: حماس تحشد لأكبر حركة إسناد للأسرى على الأرض
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسئول ملف الشهداء والأسرى فيها، موسى دودين، أن قيادة الحركة تتابع باهتمام بالغ ما يحدث في السجون الإسرائيلية، مشدداً على أنها على تواصل مستمر مع الهيئة القيادية العليا لمتابعة تفاصيل الحملة "الصهيونية" المسعورة التي تخطط قوات الاحتلال للقيام بها، بدءاً بما حدث في النقب، وانتهاء بباقي السجون.

وأضاف دودين أن حركة حماس ستعمل مع كل مكونات الطيف الفلسطيني، وشرائح شعبنا على حشد أكبر حركة إسناد ودعم فعلي على الأرض؛ لوقف هذه الهجمة المسعورة من قبل قوات الاحتلال، لافتاً إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بدأ بإجراء اتصالاته مع الأطراف ذات العلاقة، والتي من شأنها أن تُشكل ضغطاً وازناً على الاحتلال؛ لوقف هذا الجرائم المنظمة.

وأوضح دودين، أن حركته ستسخر كل وسائلها الإعلامية بالتعاون مع كل وسائل الإعلام المساندة للقضية الفلسطينية العادلة محلياً وعالمياً لإبراز قضية الأسرى، وفضح جرائم الاحتلال والوقوف مع الأسرى في السجون، مردفاً: "لن ندخر جهداً في إسنادكم ونشر قضيتكم العادلة".

وحيّا دودين كافة المعتقلين في سجون الاحتلال، لافتاً إلى أن الحركة الأسيرة، مثلت رأس الحربة في مواجهة الاحتلال، وفي الخندق المتقدم في معركة البقاء والصمود ضد الاحتلال، مشيراً إلى أن المستوى السياسي "الصهيوني" يريد أن يشكل من آلام الأسرى قنطرة، يصعد من خلالها في بازار انتخابات دولتهم الوهمية.

أخبار ذات صلة

حسين الشيخ: تجاوزات حماس سيدفعنا لاتخاذ إجراءات حول مستقبل وجودها

حسين الشيخ: تجاوزات حماس سيدفعنا لاتخاذ إجراءات حول مستقبل وجودها

ما موقف اليسار الفلسطيني من الدعوة التي تُطالب برحيل الرئيس عباس؟

ما موقف اليسار الفلسطيني من الدعوة التي تُطالب برحيل الرئيس عباس؟

موقع إسرائيلي: فصائل فلسطينية تستعد لإطلاق صواريخ من غزة

موقع إسرائيلي: فصائل فلسطينية تستعد لإطلاق صواريخ من غزة

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

الفريق الأهلي لدعم الشفافية يُطلق حملة رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

الفريق الأهلي لدعم الشفافية يُطلق حملة رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

فتح: من يُحرّض على القيادة يَقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها

فتح: من يُحرّض على القيادة يَقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها

الديمقراطية: لا نقبل بمعاناة شعبنا أو التلاعب بأرزاقه وإنهاكه بالضرائب والجمارك

الديمقراطية: لا نقبل بمعاناة شعبنا أو التلاعب بأرزاقه وإنهاكه بالضرائب والجمارك

الطيراوي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: دعوات حماس للخروج ضد &#34;أبو مازن&#34; وقحة.. ولم نَخْتَرْ رئيساً للحكومة

الطيراوي لـ"دنيا الوطن": دعوات حماس للخروج ضد "أبو مازن" وقحة.. ولم نَخْتَرْ رئيساً للحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

تعاون فلسطيني بولندي في المجال السياحي

الفريق الأهلي لدعم الشفافية يُطلق حملة رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

الفريق الأهلي لدعم الشفافية يُطلق حملة رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

فتح: من يُحرّض على القيادة يَقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها

فتح: من يُحرّض على القيادة يَقف مع دولة الاحتلال وزبانيتها

دودين: حماس تحشد لأكبر حركة إسناد للأسرى على الأرض

دودين: حماس تحشد لأكبر حركة إسناد للأسرى على الأرض

الديمقراطية: لا نقبل بمعاناة شعبنا أو التلاعب بأرزاقه وإنهاكه بالضرائب والجمارك

الديمقراطية: لا نقبل بمعاناة شعبنا أو التلاعب بأرزاقه وإنهاكه بالضرائب والجمارك

عزام الأحمد يسلم سفير روسيا رسالة هامة من الرئيس عباس

عزام الأحمد يسلم سفير روسيا رسالة هامة من الرئيس عباس

الاحتلال يعتقل حارساً عقب خروجه من المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل حارساً عقب خروجه من المسجد الأقصى

وزارة التربية: واقعة باب الرحمة فرصة لحماية مرتكزات القدس ومنها التعليم

وزارة التربية: واقعة باب الرحمة فرصة لحماية مرتكزات القدس ومنها التعليم

منوعات

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم &#34;الزمن الجميل&#34; الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

شاهد: ظهور لا يتجاوز 30 ثانية.. نجم "الزمن الجميل" الفلسطيني عمر فتحي يبهر اللجنة

أوّل ظهور علني لـ&#34;أنغام&#34; بخاتم الزّواج

أوّل ظهور علني لـ"أنغام" بخاتم الزّواج

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ&#34;الشرشف&#34; فقط

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ"الشرشف" فقط

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

بعد كشف فعله &#34;المشين&#34;.. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

بعد كشف فعله "المشين".. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ&#34;تحية كاريوكا&#34;

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ"تحية كاريوكا"

عربي

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

السودان: اعتقالات ليلية استناداً لقانون الطوارئ.. والمعارضة &#34;مستمرة&#34;

السودان: اعتقالات ليلية استناداً لقانون الطوارئ.. والمعارضة "مستمرة"

إدراج اللغة الصينية بالمدارس السعودية

إدراج اللغة الصينية بالمدارس السعودية