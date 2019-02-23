الطيراوي لـ"دنيا الوطن": دعوات حماس للخروج ضد "أبو مازن" وقحة.. ولم نَخْتَرْ رئيساً للحكومة

وصف اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دعوات بعض قادة حركة حماس، للخروج في مظاهرات ضد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ "الوقحة" والعيب.واتهم الطيراوي، في حديثه لـ"دنيا الوطن"، قادة حركة حماس بادخال القضية الفلسطينية، في منحنيات خطيرة، مؤكدًا أن كل ما يحدث في قطاع غزة، سببه حركة حماس، التي انقلبت على الشرعية الفلسطينية، وسيطرت على القطاع واختطفته، بقوة السلاح عام 2007.وقال الطيراوي، إن هذا الأمر يتطلب من قادة حماس، أن يعودوا إلى رشدهم، وعدم معادة الفلسطينيين، أو التساوق مع المشاريع المُجهضة للقضية الفلسطينية، وألا يواصلوا "غِيَّهم" لأن ما يحدث الآن، خطير، ومن غير مسموح السكوت عليه.واتهم عضو مركزية فتح، الفصائل التي تُهاجم منظمة التحرير، بالتساوق مع حكومة نتنياهو، وإدارة ترامب، مضيفًا: "التيارات المتأسلمة التي تنضوي مع أمريكا وإسرائيل، أصبحت الآن تصب كل العداء على المنظمة، التي ظلت لسنوات حاملة للهم الفلسطيني، وحافظت على أولوية القضية الفلسطينية، على كل القضايا الدولية".وتابع الطيراوي: هذا الهجوم المُتزامن مع الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، عيب، ويصب في خانة خيانة الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.وفي موضوع اختيار رئيس الحكومة الجديد، قال الطيراوي: إنه لحد الآن لم يتم تكليف أي شخصية برئاسة الحكومة، كما لم يتم اختيار أي اسم من داخل مركزية فتح، أو خارجها، مُشددًا بالقول: "أنا لم أحضر الاجتماعات الأخيرة للمركزية، لتواجدي في سوريا، لكني استفسرت من إخوتي في اللجنة عن هذا الموضوع، وقالوا لي إنه لم يتم التطرق لأي اسم سواءً من المركزية أو خارجها".وفيما يخص اجتماعات سوريا، أكد الطيراوي، اجتماعه بالمسؤولين السوريين، وتحدثوا أنه رغم الدمار في سوريا، إلا أنهم أعلنوا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وقيادته برئاسة أبو مازن، كما أعلنوا جهوزيتهم لتلبية أي طلب فلسطيني، يتعلق بالمخيمات الفلسطينية بسوريا.وختم الطيراوي، حديثه، قائلًا: نحن كذلك أيدنا وتضامنا مع الإخوة السوريين، لصد العدوان على الشعب السوري، كما أعلنا وقوفنا الكامل مع القيادة السورية، ضد الإرهاب ومخططاته.