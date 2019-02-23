شؤون فلسطينية

الحمد الله: سيتم العمل قريباً على بناء مستشفى بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس

الحمد الله: سيتم العمل قريباً على بناء مستشفى بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس حكومة تسيير الأعمال، د. رامي الحمد الله، اليوم السبت، جولة في مدينة نابلس، افتتح خلالها قسم العناية القلبية الحثيثة في المستشفى الوطني، وقسم التصوير الطبقي في مستشفى رفيديا، رافقه محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، ووزير الصحة، د. جواد عواد.

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال: إن الجولات الميدانية في كل المحافظات، تأتي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، للاطلاع على احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها، لتعزيز مقومات صمودهم، ليس فقط القطاع الصحي، وإنما أيضا قطاع التعليم، والبنى التحتية والعديد من القطاعات الأخرى، وتم خلال السنوات القليلة الماضية افتتاح الآلاف من مشاريع البنية التحتية والمياه والطاقة والزراعة.

وأضاف الحمد الله: "سيتم العمل قريباً على بناء مستشفى في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، حيث تم تأمين قطعة الأرض له، وسيكون هناك قريباً جهازMRI متقدم في مستشفى رفيديا".

وتابع رئيس حكومة تسيير الأعمال "إنجاز المشاريع ليس في الضفة الغربية فقط، فعملنا أيضاً في قطاع غزة على إقامة العديد من المشاريع، لا سيما إعادة الإعمار".

واختتم الحمد الله جولته في نابلس، بترؤسه اجتماعاً لمدراء المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس، حيث اطلع على آخر التطورات الأمنية في المحافظة، والجهود المبذولة لتوفير الأمن وحفظ النظام العام وحالة السلم الأهلي.






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