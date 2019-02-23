والد الشهيد يوسف الداية يتشبث بجثمانه رافضاً دفنه.. مشهد أبكى الكثيرين

"كيف ستذهب بدوني؟ هل ستسطيع تدبر أمرك لوحدك في الظلام؟ ألن تستيقظ فزعاً تُهرول إلي تسألني عن الكهرباء؟ وتطلب أن أُضيء لك ما يمنحك القليل من الأمان؟ كيف ستذهب وتتركني وحدي أتباهى بذكائك وشجاعتك وتميزك؟ ألن أُشاهدك عريساً، ثم ألعب من أطفالك وأُجرب هل حقاً كما يقولون ما أعز من الولد إلا ولد الولد؟ هل يُعقل أن يكون هناك عزيزٌ بعدك؟".هذا حال لسان والد الطفل الشهيد يوسف الداية (14 عاماً)، الذي استشهد أمس الجمعة، أثناء مشاركته في مسيرات العودة بعد إصابته برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة.ففي مشهد مُبكٍ، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وداع الشهيد يوسف، ظهر المشيعون يحملون الجثمان إلى مثواه الأخير، فيقفز الأب المكلوم ويجذبه إليه، ويتشبث به رافضاً أن يتركه، وكأنه يأمل أن يتراجع القدر في قراره، ويختطف يوسف من الموت، ليعود لأحضانه.وقالت الوزارة: إن 30 مواطناً، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ 48 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، ولازالت حالة الطفل، الذي أصيب شرقي غزة حرجة.يُذكر، أن قوات الاحتلال استهدفت المتظاهرين على طول السياج الزائل شرقي قطاع غزة، المشاركين في الجمعة الـ 48 من مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي"، وانتهت بالشهيد يوسف و30 إصابة.