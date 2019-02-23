وزارة الصحة تستقبل الوفد الطبي التخصصي القادم من مصر





كما وثمنت الوزارة الجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم.



هذا ويتكون الوفد من 6 أطباء مختصين في العظام والعيون والتخدير والعناية المركزة، إضافة إلى 4 تمريض عمليات وإداري للوفد.





وكان في استقبال الوفد، د. إياد أبو زاهر، مدير عام ديوان الوزير، ود. أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي، ود . أشرف القدرة، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، ود. عدنان البرش، استشاري جراحة العظام.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزارة الصحة، ظهر اليوم السبت، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال قطاع غزة، وفداً طبياً متخصصاً، برئاسة أ. د محمود فتحي، استشاري طب وجراحة العيون، والذي يزور قطاع غزة لمدة أسبوع؛ لمعاينة عدد من الحالات المرضية، وإجراء عدد من العمليات الجراحية، بدءاً من يوم غد الأحد، حيث من المقرر معاينة عدد من الحالات المرضية، هذا وتؤكد الوزارة بأن هذا الوفد التخصصي، يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، واستمراراً للجهود الممتدة لتقديم الرعاية الصحية لمرضى قطاع غزة.