صحيفة: زيارة الرجوب لمصر أحدثت اختراقًا بملف المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (العربي الجديد)، أنه طرأ تحسن ملحوظ على ملف المصالحة الفلسطينية، بين حركتي فتح وحماس، مشيرة إلى أن انفراجة وشيكة ستأتي على ملف المصالحة، خلال الفترة المقبلة"وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة": "إن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أبدى تجاوباً كبيراً مع الجهود المصرية بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة شراكة حقيقية مع فصائل قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، مبدياً استعداد حركته والسلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية، عبْر التوصل لاتفاق مع الفصائل".وأوضحت: أنه "خلال اللقاء، شدّد الرجوب على تمسك السلطة في رام الله، بعدم السماح باقتطاع غزة من الجسد الفلسطيني"، مضيفة أن "الرجوب نقل للإدارة المصرية مقولة رئيس السلطة محمود عباس بأنه (لا دولة من دون غزة ولا دولة في غزة)".وأبلغ الجانب المصري، الرجوب بضرورة عقد لقاء مشترك مع قيادة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، المتواجد في القاهرة، لكن الرجوب طلب العودة لقيادة حركة فتح، قبل إبداء الرأي سواء بالموافقة أو الرفض".يشار إلى أن عضو مجلس النواب المصري، سمير غطاس، قال في وقت سابق لـ"دنيا الوطن": إن المصالحة الفلسطينية متوقفة، ولا جديد يُذكر فيها، بل تراجعت لأن حركة حماس، ترفض تنفيذ اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017 الذي تم توقيعه في القاهرة، وترفض تحديدًا تمكين الحكومة بغزة.