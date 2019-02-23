شؤون فلسطينية

صيدم: ملتزمون بدعم فئة "ذوي الهمم" ذوي الإعاقة والإيمان الكامل بقدراتها

صيدم: ملتزمون بدعم فئة "ذوي الهمم" ذوي الإعاقة والإيمان الكامل بقدراتها
رام الله - دنيا الوطن
رسم وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم الفرحة على وجه الطالبة الكفيفة سيدرا طبش، إحدى طالبات "مدرسة القبس" التابعة لجمعية الكفيف الخيرية بمديرية تربية رام الله والبيرة، إذ نَظّم لها الوزير حفلاً في المدرسة بمناسبة يوم ميلادها الـ 15، وسط أجواء من الفرح والسرور، سادت أجواء المدرسة.

جاء ذلك، بحضور مدير عام العلاقات العامة والدولية، نديم سامي، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة، محمد الحواش، ومدير تربية رام الله والبيرة، باسم عريقات، وحشد من الأسرة التربوية، وطاقم وطالبات المدرسة.

وأكد صيدم التزام الوزارة بدعم فئة "ذوي الهمم- ذوي الإعاقة)، والإيمان الكامل بقدراتها، والعمل من أجل تعزيزها، مشيداً بالخدمات التعليمية التي تقدمها مدرسة القبس، والتي تعزز مهارات وقدرات الطلبة الكفيفين.

وقال الوزير: "نؤمن أن ذوي الهمم يمتلكون الإرادة الحديدية التي تؤهلهم لتحصيل النتائج الذهبية، ونحن نستمد الإصرار والعزيمة منهم، ونؤكد مواصلة دعمنا لمدرسة القبس وفق الإمكانات المتاحة، بما يجسد الإصرار والثبات والتسلح بالعلم والمعرفة والأمل".

من جهتها، شكرت مديرة المدرسة، سهى عفونة، الوزير صيدم على هذه المبادرة الجميلة، مثمنةً دعمه وطاقم الوزارة للمدرسة؛ للاستمرار بتوفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة الكفيفين، مشيدةً بجهود التربية التطويرية التي تُولي ذوي الإعاقة الاهتمام اللازم؛ لتمكينهم وتعزيز قدراتهم.

وقدّمت عفونة نبذة حول نشاطات وبرامج المدرسة، وعملها الدائم لإكساب الطلبة المهارات النوعية، التي تؤهلهم للمنافسة والإبداع في مختلف المجالات العلمية والثقافية.

وفي نهاية الحفل؛ قدّم صيدم هدية للطالبة سيدرا، مشيداً في ذات الوقت بكافة الطالبات والهيئتين الإدارية والتدريسية في المدرسة.

أخبار ذات صلة

خلال &#34;هبة باب الرحمة&#34;.. الاحتلال اعتقل 100 مقدسي

خلال "هبة باب الرحمة".. الاحتلال اعتقل 100 مقدسي

صحيفة: زيارة الرجوب لمصر أحدثت اختراقًا بملف المصالحة الفلسطينية

صحيفة: زيارة الرجوب لمصر أحدثت اختراقًا بملف المصالحة الفلسطينية

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

أبو هولي: التبرع الياباني لـ (أونروا) سيُساهم باستقرار ميزانيتها

أبو هولي: التبرع الياباني لـ (أونروا) سيُساهم باستقرار ميزانيتها

شهيد وإصابة 7 إسرائيليين ومحاولة طعن و92 مواجهة خلال الأسبوع الماضي

شهيد وإصابة 7 إسرائيليين ومحاولة طعن و92 مواجهة خلال الأسبوع الماضي

مجدلاني يدعو الأحزاب الاشتراكية الأوروبية لحملة واسعة ضد إجراءات الاحتلال

مجدلاني يدعو الأحزاب الاشتراكية الأوروبية لحملة واسعة ضد إجراءات الاحتلال

اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع

اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع

وزارة التربية: مشروع جديد لبناء مدارس في فلسطين بدعم من اليابان

وزارة التربية: مشروع جديد لبناء مدارس في فلسطين بدعم من اليابان

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

خلال &#34;هبة باب الرحمة&#34;.. الاحتلال اعتقل 100 مقدسي

خلال "هبة باب الرحمة".. الاحتلال اعتقل 100 مقدسي

صيدم: ملتزمون بدعم فئة &#34;ذوي الهمم&#34; ذوي الإعاقة والإيمان الكامل بقدراتها

صيدم: ملتزمون بدعم فئة "ذوي الهمم" ذوي الإعاقة والإيمان الكامل بقدراتها

أبو هولي: التبرع الياباني لـ (أونروا) سيُساهم باستقرار ميزانيتها

أبو هولي: التبرع الياباني لـ (أونروا) سيُساهم باستقرار ميزانيتها

شهيد وإصابة 7 إسرائيليين ومحاولة طعن و92 مواجهة خلال الأسبوع الماضي

شهيد وإصابة 7 إسرائيليين ومحاولة طعن و92 مواجهة خلال الأسبوع الماضي

مجدلاني يدعو الأحزاب الاشتراكية الأوروبية لحملة واسعة ضد إجراءات الاحتلال

مجدلاني يدعو الأحزاب الاشتراكية الأوروبية لحملة واسعة ضد إجراءات الاحتلال

اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع

اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع

وزارة التربية: مشروع جديد لبناء مدارس في فلسطين بدعم من اليابان

وزارة التربية: مشروع جديد لبناء مدارس في فلسطين بدعم من اليابان

أمس الجمعة.. تنقل 1806 مسافرين عبر (معبر الكرامة)

أمس الجمعة.. تنقل 1806 مسافرين عبر (معبر الكرامة)

منوعات

أوّل ظهور علني لـ&#34;أنغام&#34; بخاتم الزّواج

أوّل ظهور علني لـ"أنغام" بخاتم الزّواج

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ملحم زين يتحدّث للمرة الأولى عن زوجته: هذا ما يزعجني بها

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ&#34;الشرشف&#34; فقط

ميريام فارس تفاجئ جمهورها بصور بـ"الشرشف" فقط

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

بعد كشف فعله &#34;المشين&#34;.. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

بعد كشف فعله "المشين".. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

الموت يفجع زوج عبير صبري الفلسطيني

الموت يفجع زوج عبير صبري الفلسطيني

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ&#34;تحية كاريوكا&#34;

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ"تحية كاريوكا"

بعدما كشفت حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال.. شكران مرتجى: &#34;روحي فداء لسوريا وفلسطين&#34;

بعدما كشفت حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال.. شكران مرتجى: "روحي فداء لسوريا وفلسطين"

عربي

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

إدراج اللغة الصينية بالمدارس السعودية

إدراج اللغة الصينية بالمدارس السعودية

نجل أخ عبد الله صالح: نتحالف مع السعودية والإمارات للانتقام من الحوثيين

نجل أخ عبد الله صالح: نتحالف مع السعودية والإمارات للانتقام من الحوثيين