طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد.وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها: هي الرابعة والخامسة والسادسة من كشف (2/20)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.كما دعت للتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.