منها نصوص دينية ومذكرات المحرقة.. ماذا أرسلت إسرائيل للقمر عبر مركبتها الفضائية؟

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (سكاي نيوز)، إن المركبة الإسرائيلية التي جرى إطلاقها صوب القمر، تم تحميلها بعدد من الأشياء الرمزية مثل النصوص الدينية، والمذكرات التاريخية.



وأوضح الموقع، أن المركبة حملت وثائق إلكترونية تشمل الكتاب المقدس لليهود، ومذكرات لأشخاص نجوا من المحرقة النازية فضلاً عن النشيد والعلمين الإسرائيليين، وما يسمى بيان إعلان الاستقلال، حيث ستبقى المركبة الإسرائيلية على القمر بشكل نهائي، ولن تعود إلى الأرض.وانطلقت مركبة الاستكشاف الآلية غير المأهولة (بيريشت)، من محطة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكي الساعة 8:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0145 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) على متن الصاروخ فالكون 9.وبحسب خبراء فلك، فإن المركبة الإسرائيلية التي جرى إطلاقها، مؤخراً، هي أرخص مركبة من نوعها في مثل مهمة إلى القمر.وينتظر، أن تهبط المركبة على سطح القمر في أواسط نيسان/ أبريل المقبل، وبذلك، ستنضم إسرائيل إلى أربع دول وصلت إلى القمر وهي الولايات المتحدة وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقا) والصين.