شؤون فلسطينية

أبو هولي: التبرع الياباني لـ (أونروا) سيُساهم باستقرار ميزانيتها

أبو هولي: التبرع الياباني لـ (أونروا) سيُساهم باستقرار ميزانيتها
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي: إن تبرع الحكومة اليابانية بميزانية إضافية، تبلغ قيمتها 23 مليون دولار لـ (أونروا) سيساهم في استقرار ميزانية أونروا الاعتيادية للعام 2019.

وبين أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، ان (أونروا)  لديها موازنة كافية لتقديم خدماتها حتى منتصف العام، لافتاً إلى أن التبرع الياباني الإضافي سيخفض من نسبة العجز المالي، وسيدفع باتجاه استقرار الموازنة العامة لـ (أونروا) واستمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها دون تقليصات.

وأضاف أن التبرع الياباني سيشكل تشجيعاً للمانحين في تقديم تمويل إضافي لدعم ميزانية أونروا في مؤتمر المانحين المزمع عقده في شهر نيسان/ ابريل المقبل في فرنسا.

ودعا أبو هولي الدول المانحة لـ (أونروا) للوفاء بالتزاماتها وتسديد ما تعهدت به مالياً لضمان استمرارية عملها دون أزمات تواجهها تؤثر على خدماتها المقدمة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

وشكر أبو هولي الحكومة اليابانية على دعمها لـ (أونروا) 
وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير، إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

يشار إلى أن الحكومة اليابانية، أعلنت عن تبرعها بمبلغ 23 مليون دولار لـ (أونروا) وقام السفير الياباني للشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو والمفوض العام بيير كرينبول بتوقيع الاتفاقية الخاصة بهذا التبرع.

وفي السياق ذاته بحث أبو هولي خلال لقائه مع الممثل العام الجديد للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في فلسطين توشيا أبيه الذي جاء خلفا للسيدة "يوكو ميتسوي"، صباح اليوم في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دائرة شؤون اللاجئين وجايكا والاستمرار بتنفيذ المشاريع الحيوية لصالح المخيمات في الضفة الغربية ذات الاولوية للاجئين والعمل على توسيعها لتشمل قطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن لتخفيف معاناتهم.

وحضر الاجتماع مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون ومدير عام المخيمات، ياسر ابو كشك، ومدير مكتب ديوان رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المحافظات الشمالية، هاني الرشدي ومدير الدائرة المالية، علي صوافطة.

وأشاد أبو هولي بالشراكة مع جايكا وبالمشاريع التي تنفذها داخل المخيمات الفلسطينية معربا عن امله ان تمتد هذه المشاريع الحيوية والهامة لتشمل مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

ولفت إلى أن جايكا تمثل نواة في العمل الانساني ورفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات مشيرا الى ان استراتيجية جايكا في تعزيز النهج التشاركي من خلال مشاركة اللاجئين والمجتمع المحلي واللجان الشعبية داخل المخيمات في تحديد المشاريع الأكثر الحاحا واحتياجا من خلال مشروع منتديات تحسين المخيمات وتبادل الأفكار حظيت باستحسان سكان المخيمات لمردودها الايجابي في تحديد المشاريع التي ستعود بالنفع عليهم،  مثمناً دور جايكا في نقل الخبرات التي تتميز بها اليابان لطاقم دائرة شؤون اللاجئين من خلال الدورات التي تنظمها والتي كان اخرها ايفاد وفد من دائرة شؤون اللاجئين الى اليابان من اجل صقلهم بالمهارات والاستفادة من الخبرات اليابانية وتجربتها في التعاطي مع الأزمات وتحديد المشاريع من اجل نقلها الى فلسطين والعمل بها في المخيمات لاختيار المشاريع ذات الاحتياج لسكان المخيمات.

من جهته، أكد ممثل جايكا توشيا أبيه على ان اليابان ستبقى داعمة للاجئين الفلسطينيين من خلال مشاريعها التي تنفذها داخل المخيمات، لافتاً إلى أن جايكا ستواصل في تنفيذ المشاريع الخدماتية والتنموية ومد يد المساعدات للشعب الفلسطيني وخاصة في المخيمات من منطلق الاهتمام بقضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تغيير الواقع المعيشي الصعب وتخفيفهم معاناتهم.

وأكد حرص جايكا على نقل الخبرات اليابانية للشعب الفلسطيني للاستفادة منها في خدمة المخيمات وتطويرها.

وعبر توشيا ابيه عن سعادته وارتياحه لمخرجات مشروع تحسين المخيمات، مؤكداً على استمرار العمل بهذا المشروع وتطويره وتوسيعه لتحقيق الخدمات والاحتياجات الأساسية للاجئين في المخيمات، من خلال إيجاد فرص تمويلية وجهات مانحة عبر شركائها بالتنسيق مع (أونروا) ودائرة شؤون اللاجئين اعتماداً على الدراسات التي سوف تقدمها جايكا بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين التي تحدد فيها المشاريع الأكثر إلحاحاً للاجئين، وذات أولية للمخيمات.

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