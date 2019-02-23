شهيد وإصابة 7 إسرائيليين ومحاولة طعن و92 مواجهة خلال الأسبوع الماضي

شهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد فلسطيني، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 7 إسرائيليين، خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، ليشهد الأسبوع على 92 مواجهة، تخللها محاولة طعن وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.





ففي أمس الجمعة، استشهد الطفل يوسف سعيد الداية (15 عاماً)، متأثراً بإصابته الخطيرة في الصدر، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار صوب المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، كما أصيب 27 فلسطينياً بالرصاص الحي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لعشرات حالات الاختناق، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على باب المغاربة، ومستوطنتي (أشكول)، و(نتيفوت)، وذلك خلال 15 مواجهة.





ويوم الخميس أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي في غزة والضفة، إضافة لحوالي 30 حالة اختناق، كما جرى اعتقال فلسطيني قرب مستوطنة (معالي أفرايم) في الأغوار، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه (كيبوتس نيريم)، ومستوطنة (شافي شمرون)، والخضر، وسلوان، ومستوطنة بسجوت، وذلك ضمن 18 مواجهة، تخللها تفجير عبوة ناسفة شرق مخيم البريج.





ويوم الأربعاء، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي في الضفة وغزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على عزون، الخضر، مستوطنة (أشكول)، وادي الجوز، ومستوطنة (عزريكام)، وأحصيت 17 مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة والأراضي المحتلة تخللها تفجير عبوة ناسفة شرق مخيم البريج.





وفي منتصف الأسبوع، أصيب 21 فلسطينياً بالرصاص الحي و20 بالرضوض في الضفة وغزة، فيما أعلن عن إصابة إسرائيليين بالحجارة أحدهما قرب العيساوية بالقدس وضابط في نحالين ببيت لحم، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال في عسقلان، والعيساوية، ومستوطنتي (كيسوفيم)، و(شاعر هنيغف)، وذلك ضمن 13 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في شرق مخيم البريج.





ويوم الإثنين الماضي، أصيب 7 مواطنين بالرصاص الحي شرق غزة، كما أصيب جنديان بالحجارة في المواجهات بالعيساوية بالقدس، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال بالقرب من دير أبو مشعل، وتقوع، وذلك ضمن 11 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في شرق مدينة غزة، ومستوطنة (شاعر هنيغف).





ويوم الأحد، أصيب 20 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي في غزة، كما أصيب جندي بكوع ناسف شرقي جباليا، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على منطقة لجيش الاحتلال في تقوع، وذلك ضمن 12 مواجهة تخللها عبوة ناسفة في شرق جباليا، وعنبتا.





وأما السبت، فقد أصيب بضعة فلسطينيين بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع شرقي غزة، فيما أعلنت مصادر طبية "صهيونية" عن إصابة 2 من المستوطنين، بعد رشق حافلة بالحجارة شرقي حزما، وذلك ضمن 6 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة شرق مخيم البريج، ومحيط المسجد الإبراهيمي، وعزون، ومستوطنة (أشكول).

رام الله - دنيا الوطن