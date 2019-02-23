مجدلاني يدعو الأحزاب الاشتراكية الأوروبية لحملة واسعة ضد إجراءات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، الأحزاب الاشتراكية الأوروبية؛ لاتخاذ قرارت جادة وصارمة تجاه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة ضد المواطن الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، وتعمل على تقويض حل الدولتين.وتابع د. مجدلاني، الذي يشارك في أعمال مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، المنعقد في أسبانيا، لقد حان الوقت للعائلة الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا والعالم، أن تأخذ قرارات صارمة بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لم يعد مقبولاً أن تقول الأحزاب الاشتراكية الأوروبية شيئاً عندما تكون في صفوف المعارضة، وشيئا آخر عندما تتسلم الحكم.وأضاف د. مجدلاني: ندرك التحديات القائمة في أوروبا، وكذلك ازدحام جدول أعمال المؤتمر بالعديد من القضايا، إلا أن قضية فلسطين، يجب أن تبقى محوراً مهماً يجب تحريكه والاستفادة من دعم الأصدقاء الأوروبيين في تعديل الموقف الأوروبي تجاه القضية، والاعتراف بدولة فلسطين.وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات واقعية على الأرض بفعل الاحتلال، الذي يسعى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني عبر احتجاز الأموال الفلسطينية وسرقتها، يتطلب تحرك الأحزاب الاشتراكية، بموقف موحد تجاه ذلك، ودعم الشعب الفلسطيني.وحذر من استمرار حالة الصمت، وكذلك عدم طرح الأحزاب الأوروبية الاشتراكية لمبادرة موحدة، تدعم حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً في ظل حالة الدعم الواضح من قبل إدارة ترامب لدولة الاحتلال.