"ٌقاطع الرؤوس" بتنظيم الدولة في قبضة المخابرات العراقية

وأوضحت أن هذا الشخص معروف بـ "قاطع الرؤوس"، "ظهر بعدة إصدارات للتنظيم أمام أشخاص، قام بقطع رؤوسهم في العراق وسوريا".





رام الله - دنيا الوطنقالت الاستخبارات العسكرية العراقية: إنها اعتقلت من أسمته "قاطع الرؤوس" في تنظيم الدولة على الحدود العراقية السورية، الذي ظهر في أكثر من فيديو، وهو ينفذ عمليات إعدام.وقالت المديرية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وإثر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية والمعروف بـ (قاطع الرؤوس)".