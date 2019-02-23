شؤون فلسطينية

وزارة التربية: مشروع جديد لبناء مدارس في فلسطين بدعم من اليابان

وزارة التربية: مشروع جديد لبناء مدارس في فلسطين بدعم من اليابان
رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ممثلة بتشي إيزاكي؛ مذكرة التفاهم للبدء في إجراءات تطوير مشروع بناء مدارس جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير المعدات التعليمية، بما يضمن تحسين جودة التعليم وبيئته في فلسطين.

وسيضم هذا المشروع بناء عديد المدارس في فلسطين، انسجاماً مع المعايير التي تعمل عليها الوزارة، ومتطلبات تطبيق هذه المدارس الجديدة لدمج التعليم المهني والتعلم الذكي، ودمج ذوي الإعاقة فيها.

وحضر مراسم التوقيع على المذكرة؛ وكيل التربية، د. بصري صالح، ومدير عام العلاقات العامة والدولية، نديم سامي، ومدير عام الأبنية، م. فخري الصفدي، ووفد من جايكا، وفريق من المستشارين اليابانيين.

وأشاد صيدم بالشراكة والتعاون البنّاء بين التربية وجايكا، شاكراً الحكومة اليابانية على دعمها المتواصل لقطاع التعليم من خلال المساهمة في تطوير المناهج الفلسطينية، والعمل المستمر للتعاون بين فلسطين واليابان في مجالات عدة؛ خاصةً في مجال تطوير تعلم الرياضيات والعلوم، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

وأكد الوزير، أهمية تنفيذ هذا المشروع في تحسين البيئة التعليمية؛ خاصةً في قطاع غزة، مؤكداً مواصلة الوزارة وبالتعاون مع جايكا؛ خطواتها التطويرية الرامية لإحداث النقلة النوعية على صعيد تحسين مخرجات التعليم، معبراً عن تقديره لطواقم الوزارة وجايكا.

من جانبها، قدّمت إيزاكي عرضاً حول المشروع، مؤكدةً استمرار (جايكا) في دعمها لقطاع التعليم الفلسطيني، مشيرةً إلى النتائج التي سيحققها هذا المشروع في تحسين البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة، مشيرةً إلى رغبتها بضم هذه المدارس المنفذه، ضمن هذا المشروع؛ إلى شبكة مدارس التعلم الذكي، وتزويدها بألواح شمسية.

أخبار ذات صلة

اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع

اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع

أمس الجمعة.. تنقل 1806 مسافرين عبر (معبر الكرامة)

أمس الجمعة.. تنقل 1806 مسافرين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يُغلق مُصلى باب الرحمة صباح اليوم بشكل مفاجئ

الاحتلال يُغلق مُصلى باب الرحمة صباح اليوم بشكل مفاجئ

قيادي فتحاوي: على الجميع أن يُساند الرئيس عباس ومنظمة التحرير

قيادي فتحاوي: على الجميع أن يُساند الرئيس عباس ومنظمة التحرير

الاحتلال يعتقل أمين سر (فتح) في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يعتقل أمين سر (فتح) في البلدة القديمة بالقدس

السلطات الإسرائيلية تُجبر مواطناً من البعنة داخل 48 على هدم مبنى يملكه

السلطات الإسرائيلية تُجبر مواطناً من البعنة داخل 48 على هدم مبنى يملكه

الإعلام الإسرائيلي: مصر تدرس الإفراج عن المختطفين الأربعة للحفاظ على التهدئة بغزة

الإعلام الإسرائيلي: مصر تدرس الإفراج عن المختطفين الأربعة للحفاظ على التهدئة بغزة

علي أبو زهري: لا صحة لأنباء طرد الطلبة الفلسطينيين من المدارس اللبنانية

علي أبو زهري: لا صحة لأنباء طرد الطلبة الفلسطينيين من المدارس اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع

اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع

وزارة التربية: مشروع جديد لبناء مدارس في فلسطين بدعم من اليابان

وزارة التربية: مشروع جديد لبناء مدارس في فلسطين بدعم من اليابان

أمس الجمعة.. تنقل 1806 مسافرين عبر (معبر الكرامة)

أمس الجمعة.. تنقل 1806 مسافرين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يُغلق مُصلى باب الرحمة صباح اليوم بشكل مفاجئ

الاحتلال يُغلق مُصلى باب الرحمة صباح اليوم بشكل مفاجئ

قيادي فتحاوي: على الجميع أن يُساند الرئيس عباس ومنظمة التحرير

قيادي فتحاوي: على الجميع أن يُساند الرئيس عباس ومنظمة التحرير

الاحتلال يعتقل أمين سر (فتح) في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يعتقل أمين سر (فتح) في البلدة القديمة بالقدس

السلطات الإسرائيلية تُجبر مواطناً من البعنة داخل 48 على هدم مبنى يملكه

السلطات الإسرائيلية تُجبر مواطناً من البعنة داخل 48 على هدم مبنى يملكه

علي أبو زهري: لا صحة لأنباء طرد الطلبة الفلسطينيين من المدارس اللبنانية

علي أبو زهري: لا صحة لأنباء طرد الطلبة الفلسطينيين من المدارس اللبنانية

منوعات

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

لماذا رفضت الجامعة الإسلامية منح شاروخان الدكتوراه الفخرية؟

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

هذه الطفلة الطريفة أصبحت مغنية لبنانية جميلة

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

عمرو دياب يظهر بدون دبلة دينا الشربيني في حفل جامعة مصر

بعد كشف فعله &#34;المشين&#34;.. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

بعد كشف فعله "المشين".. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

الموت يفجع زوج عبير صبري

الموت يفجع زوج عبير صبري

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ&#34;تحية كاريوكا&#34;

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ"تحية كاريوكا"

بعدما كشفت حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال.. شكران مرتجى: &#34;روحي فداء لسوريا وفلسطين&#34;

بعدما كشفت حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال.. شكران مرتجى: "روحي فداء لسوريا وفلسطين"

فيديو: &#34;زياد برجي&#34; يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: "زياد برجي" يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: &#34;مايا&#34; تصف نفسها بـ &#34;راقصة المغرب الاولى&#34;

فيديو: "مايا" تصف نفسها بـ "راقصة المغرب الاولى"

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

عربي

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الأورومتوسطي يدعو السلطات الجزائرية لاحترام حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

إدراج اللغة الصينية بالمدارس السعودية

إدراج اللغة الصينية بالمدارس السعودية

نجل أخ عبد الله صالح: نتحالف مع السعودية والإمارات للانتقام من الحوثيين

نجل أخ عبد الله صالح: نتحالف مع السعودية والإمارات للانتقام من الحوثيين