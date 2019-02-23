شؤون فلسطينية

أمس الجمعة.. تنقل 1806 مسافرين عبر (معبر الكرامة)

أمس الجمعة.. تنقل 1806 مسافرين عبر (معبر الكرامة)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 1806 مسافرين في الاتجاهين الجمعة، عبر (معبر الكرامة) وكان على النحو التالي:-

مغادرون: 821 مسافراً.
قادمون: 985 مسافراً.
مرجعون: 06 مسافرين

وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم السبت، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، كما وتعمل الطواقم العاملة على (معبر الكرامة) منذ ساعات الصباح الأولى، على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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