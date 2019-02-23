الاحتلال يغلق مصلى باب الرحمة صباح اليوم بشكل مفاجئ







رام الله - دنيا الوطناغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، مصلى باب الرحمة بالاقفال بشكل مفاجئ، بحجة وجود تماس كهربائي وأنه بحاجة لصيانة.يشار الى ان المقدسيون تمكنو امس الجمعة، من الدخول إلى مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب قيامهم بإزالة السلاسل الحديدية عن بواباته، لأول مرة بعد إغلاقه عام 2003 من قبل قوات الاحتلال.