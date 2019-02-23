تمهيداً للقاء ترامب.. الزعيم الكوري الشمالي في زيارة رسمية لفيتنام

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة (باو كوك تي) الإعلامية الناطقة باسم الخارجية الفيتنامينة: إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيقوم في "الأيام المقبلة" بزيارة رسمية إلى العاصمة هانوي، التي تستعد لاستضافة قمة تجمعه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل.وكانت قد نقلت (فرانس برس)، يوم أمس الجمعة، عن مصادر عدة أن كيم سوف يصل إلى هانوي في وقت متأخر من 25 أو 26 من الشهر الجاري.ويفترض أن يلتقي كيم وترامب في 27 و28 شباط/ فبراير في هانوي في ثاني قمة بينهما، تهدف إلى بحث نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وعلم أن الزعيم الكوري الشمالي، سوف يسافر بالقطار حتى دونغ دانغ بالقرب من الحدود مع الصين، وسيواصل بالسيارة طريقه إلى هانوي التي تبعد 170 كيلومتراً.وأعلنت فيتنام، أن السير على هذا الطريق ممنوع من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي من 26 شباط/ فبراير، ما يوحي بأن كيم سيسلك هذا الطريق السريع المزدحم عادة.