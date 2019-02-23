ترامب يُرشح كيلي كرافت سفيرة لأمريكا في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يرشح سفيرة الولايات المتحدة لدى كندا، لتكون سفيرة لأمريكا لدى الأمم المتحدة.وأضاف ترامب، عبر (تويتر): "يسرني أن أعلن أن كيلي نايت كرافت، سفيرنا الحالي لدى كندا، مرشحة لتكون سفيراً لأمريكا لدى الأمم المتحدة".وتابع ترامب: "لقد قامت كيلي بعمل بارز في تمثيل أمتنا، وليس لدي أدنى شك في أن بلدنا تحت قيادتها، سيكون ممثلاً على أعلى مستوى، تهانينا لكيلي وعائلتها".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد 17 شباط/ فبراير الجاري، أن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، هيذر نويرت، سحبت ترشيحها لهذا المنصب.وقالت الخارجية: "سحبت اليوم هيذر نويرت، ترشيحها لمنصب تمثيل الولايات المتحدة الدائم في الولايات المتحدة، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن قريباً عن المرشح الجديد لهذا المنصب".وكانت نيكي هايلي، الممثل الدائم للولايات المتحدة، قد استقالت في 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، واقترح البيت الأبيض تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، بدلاً منها في هذا المنصب، قبل أن ترفضه.