شاهد: إسرائيل تُدمر مروحيتين روسيتين

روجت الشركة الإسرائيلية "Israel Aerospace Industrie"، الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الجديدة، مقطع فيديو تظهر فيه تدمير مروحيتين روسيتين من طراز "كا-50".





وعرضت الشركة فيديو لعمل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية الجديدة "MRSAM" على شاشة كبيرة في الجناح الإسرائيلي خلال معرض "Aero India 2019"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).







وتجدر الإشارة إلى أن "كا- 50" مروحية هجومية، مصممة لتدمير المعدات العسكرية، ونقاط إطلاق النار وجنود العدو، حيث تم اعتمادها في القوات المسلحة الروسية في عام 1995.





وكانت الشركة الإسرائيلية، قد عرضت، رسوماً متحركة للطائرة الانتحارية المسيرة "ميني هاربي"، التي سمتها وسائل الإعلام بـ"قاتلة" منظومات الدفاع الروسية "إس-300" و"إس-400".









رام الله - دنيا الوطن