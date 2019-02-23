الاحتلال يقطع المياه عن 12 قرية فلسطينية في الخليل

رام الله - دنيا الوطنقطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خطوط المياه المغذية لعدد من القري في جنوب الخليل بالضفة المحتلة.وأفادت "الإدارة المدنية الإسرائيلية" بقطع المياه وتدمر شبكة المياه التي تستفيد منها 12 قرية فلسطينية (2000 فلسطيني) في جنوب جبل الخليل، بزعم أنها منطقة إطلاق نار مغلقة.وتأتي إجراءات الاحتلال في إطار التضييق على المواطنين، واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لمصلحة الاستيطان.