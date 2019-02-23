فرنسا تُعلّق على قرار إسرائيل خصم أموال المُقاصة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

أعربت فرنسا عن أسفها لقرار إسرائيل خصم جزء من أموال

الفلسطينيين، وعن قلقها بشأن تردي الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.



ودعت الخارجية الفرنسية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إلى الالتزام الكامل باتفاقيات أوسلو، وخاصة فيما يخص ترتيب العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل وفلسطين.وأكدت الخارجية الفرنسية، أنه "في ظل الأوضاع المضطربة السائدة اليوم، على الجميع الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعقيد الحوار".وأضافت: أن فرنسا ستواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين على إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تهدف إلى تحقيق حل الدولتين.يذكر، أن (كابينت) الإسرائيلي قرر يوم 17 شباط/ فبراير الجاري خصم الأموال المخصصة للأسرى الفلسطينيين، وقيمتها 138 مليون دولار من عائدات الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية.