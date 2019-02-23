السودان: اعتقالات ليلية استناداً لقانون الطوارئ.. والمعارضة "مستمرة"



من جهتها، تمسكت المعارضة برحيل البشير، وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان ليل الجمعة- السبت، أنه متمسك بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير.



وقال في بيانه: إن مطلب الشارع الأول في ثورة 19 كانون الأول/ ديسمبر، هو إسقاط النظام بكل رموزه، وأولهم رأس النظام، معتبراً أنه أساس الفساد في البلاد، والذي تسبب في الوضع الاقتصادي المتدهور يوماً بعد يوم.



كما أكد أنه ماضٍ في التظاهرات حتى تحقيق المطالب، قائلاً: "نحن في تجمع القوى المدنية، نعلن أننا ماضون مع شركائنا من قوى التغيير والحرية في طريق الثورة، وأن ما ورد في خطاب البشير لا يعنينا بشيء".



وكان البشير أعلن مساء الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة، وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".



وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن البشير أصدر مراسيم جمهورية، بحل مجلس الوزراء القومي، وتكليف وزراء وأمناء عامين، وإعفاء ولاة ولايات، وحل الحكومات الولائية.