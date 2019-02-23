إدراج اللغة الصينية بالمدارس السعودية

رام الله - دنيا الوطناتخذت السعودية، قراراً مفاجئاً، يعكس حجم التقارب مع الصين، تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي إلى بكين.وأعلنت الرياض، إدراج اللغة الصينية في المقررات الدراسية بجميع المراحل التعليمية في المملكة، بشكل رسمي.وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إنه "تقرر البدء في إدراج اللغة الصينية، كمقرر دراسي بجميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة".ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصين، في ثالث وآخر محطات جولة آسيوية، شملت باكستان والهند، حيث التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدداً من المسؤولين في بكين.ووفق الوكالة السعودية، يهدف القرار إلى "تعزيز التنوع الثقافي في المملكة، وفتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بوصف تعليم اللغة الصينية، جسرًا يساهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية بين الشعبين".