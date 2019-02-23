استطلاع: تحالف "غانتس ولبيد" يتفوق على نتنياهو





وبحسب الاستطلاع، فإن قائمة (كحول ليفان) بزعامة بيني غانتس، ويائير لبيد، ستحصل على 36 مقعداً، في انتخابات الكنيست القادمة، في حين سيحصل حزب (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو على 30 مقعداً فقط.





ووفقًا لنتائج الاستطلاع، ستحصل قائمة (اليمين الجديد) على 8 مقاعد، و7 مقاعد لـ (يهدوت هتوراه)، ومثلها (7) لحزب (العمل)، و6 مقاعد لقائمة (البيت اليهودي)، و 5 مقاعد لـ (شاس)، و 4 مقاعد لكل من (كولانو) و(ميرتس) و(يسرائيل بيتينو)، في حين يقتصر تمثيل النواب العرب على 11 مقعدًا.





وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 38% من الجمهور الإسرائيلي، يفضل بنيامين نتنياهو، رئيساً للوزارء القادم، بينما يفضل 36% منهم، تناوب "غانتس ولبيد" على رئاسة الوزراء.

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أجرته القناة الثانية الإسرائيلية، ونشرت نتائجه صباح يوم الجمعة، تفوق قائمة (كحول لفان) بزعامة غانتس ولبيد، على قائمة حزب (الليكود) الحاكم.