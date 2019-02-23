الاحتلال يعتقل أمين سر (فتح) في البلدة القديمة بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، أمين سر حركة (فتح) في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ناصر قوس (وهو أيضا رئيس نادي الأسير الفلسطيني) بعد اقتحام منزله.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت أيضاً الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من قاموا بفتح مصلى باب الرحمة يوم أمس الجمعة إلى جانب ناصر قوس.





وتأتي هذه الاعتقالات استكملاً للاعتقالات التي وقعت فجر الجمعة، واعتقل خلالها 60 مقدسياً على خلفية دفاعهم عن منطقة ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطن