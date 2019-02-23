السلطات الإسرائيلية تُجبر مواطناً من البعنة داخل 48 على هدم مبنى يملكه

رام الله - دنيا الوطنأُجبر الشاب إبراهيم علي بدران في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، على هدم مبنى تجاري يملكه في بلدة البعنة بالداخل، وذلك في أعقاب إصدار أمر هدم ضد المبنى بحجة البناء بدون تراخيص.ويأتي تنفيذ الهدم في الوقت الذي استنفد فيه الشاب بدران كافة الوسائل القانونية والقضائية، من أجل منع أمر الهدم الصادر، وتفاديًا للتكاليف الباهظة التي قد تفرض عليه في حال وصول جرافات الاحتلال.