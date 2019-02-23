الإعلام الإسرائيلي: مصر تدرس الإفراج عن المختطفين الأربعة للحفاظ على التهدئة بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر فلسطينية: إن مصر تدرس إمكانية الإفراج عن أربعة عناصر من حركة حماس، كانت قد اعتقلتهم عام 2015.وبحسب ما ترجمه موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، أوضحت هذه المصادر، أن مصر تريد بذلك ضمان الحفاظ على التهدئة بين حماس و"إسرائيل" وربما كخطوة لإحراز التقدم في قضية المواطنين والجنود الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حماس في القطاع، والتي تشهد جموداً.وأشارت الصحيفة، الى أن الشبان الأربعة من عناصر حماس، اختطفوا على يد قوات الأمن المصرية، عندما كانوا في طريقهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة.وكان كل من ياسر فتحي زنون، وحسين خميس الزبدة، عبد الله سعيد أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة في طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي، عبر حافلة ترحيل تابعة للسلطات المصرية، وتحت حراسة قوات الأمن المصرية، ضمن مجموعة من الفلسطينيين، بعد أن سُمح لهم بعبور معبر رفح إلى مصر بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2015 بعد حصولهم على الموافقات الأمنية المطلوبة.وكان القيادي في حركة حماس، محمد نزال، قال في وقت سابق: إن المختطفين الأربعة قضية أساسية في جولة هنية، مؤكدًا أن الترتيبات جارية لخروج هنية في جولة خارجية.