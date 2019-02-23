عربي

نجل أخ عبد الله صالح: نتحالف مع السعودية والإمارات للانتقام من الحوثيين

نجل أخ عبد الله صالح: نتحالف مع السعودية والإمارات للانتقام من الحوثيين
رام الله - دنيا الوطن
روى نجل أخ الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، معلومات وتفاصيل جديدة عن حادثة اغتيال والده، على يد الحوثيين.

وقال العميد ركن طارق محمد صالح، لموقع (اندبندنت) بنسخته العربية، الذي يقود ألوية "المقاومة الوطنية"، إن "حزب صالح وصل إلى مرحلة الصدام المباشر مع الحوثيين، عند إعلان (مبادرة السلام) المقدمة من قبل البرلمان، والتي كانت تضمن حلولاً مشرفة تحفظ سيادة اليمن، ومع تنظيم مهرجان آب/ أغسطس احتفاءً بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، والذي كان نقطة فاصلة في مسار الأزمة بين المؤتمر والحوثيين، الذين بدؤوا بالتخطيط لتفجير الأوضاع عسكرياً، وتصفية الزعيم وقيادات المؤتمر".

ونفى العميد صالح الرواية القائلة: إن عمه قُتل هارباً خارج صنعاء، مضيفاً: "الزعيم استشهد داخل منزله، وهو يتصدى للحوثي".

وأضاف: "قاتل قتال القائد الوطني البطل الذي لم يهرب كما حاول المجرمون بمسرحيتهم المفضوحة الإساءة لرمز وطني بحجم الزعيم صالح".

وشدد نجل ابن أخ صالح على سعيه للانتقام من الحوثيين، قائلاً: إنه فتح المعسكرات "لاستقبال وتجميع وإعادة جاهزية منتسبي المقاومة الوطنية، وغالبيتهم من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن، بدعم وإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

أخبار ذات صلة

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

السودان: اعتقالات ليلية استناداً لقانون الطوارئ.. والمعارضة &#34;مستمرة&#34;

السودان: اعتقالات ليلية استناداً لقانون الطوارئ.. والمعارضة "مستمرة"

زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه اللبنانية

زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه اللبنانية

جزائريون مُنتفضون: لا لبوتفليقة ولا لأخيه

جزائريون مُنتفضون: لا لبوتفليقة ولا لأخيه

علاء مبارك يفتح النار مجددًا على عمرو أديب بتعليق عن الرجولة

علاء مبارك يفتح النار مجددًا على عمرو أديب بتعليق عن الرجولة

البشير يعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد

البشير يعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد

الديوان السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

الديوان السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

مصادر إعلامية: البشير سيعلن حالة الطوارئ بالسودان

مصادر إعلامية: البشير سيعلن حالة الطوارئ بالسودان

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مصلى باب الرحمة صباح اليوم بشكل مفاجئ

الاحتلال يغلق مصلى باب الرحمة صباح اليوم بشكل مفاجئ

قيادي فتحاوي: على الجميع أن يُساند الرئيس عباس ومنظمة التحرير

قيادي فتحاوي: على الجميع أن يُساند الرئيس عباس ومنظمة التحرير

الاحتلال يعتقل أمين سر (فتح) في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يعتقل أمين سر (فتح) في البلدة القديمة بالقدس

السلطات الإسرائيلية تُجبر مواطناً من البعنة داخل 48 على هدم مبنى يملكه

السلطات الإسرائيلية تُجبر مواطناً من البعنة داخل 48 على هدم مبنى يملكه

علي أبو زهري: لا صحة لأنباء طرد الطلبة الفلسطينيين من المدارس اللبنانية

علي أبو زهري: لا صحة لأنباء طرد الطلبة الفلسطينيين من المدارس اللبنانية

إصابة مُروج مخدرات وإحراق مركبته شرق نابلس

إصابة مُروج مخدرات وإحراق مركبته شرق نابلس

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

منصور: فلسطين تقود مشاورات حثيثة للتغلب على الاختلافات قبل انعقاد مؤتمر بيونس أيريس

منصور: فلسطين تقود مشاورات حثيثة للتغلب على الاختلافات قبل انعقاد مؤتمر بيونس أيريس

منوعات

بعد كشف فعله &#34;المشين&#34;.. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

بعد كشف فعله "المشين".. عائلة مايكل جاكسون تحاول إيقاف الفضيحة

الموت يفجع زوج عبير صبري

الموت يفجع زوج عبير صبري

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ&#34;تحية كاريوكا&#34;

لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. حوار نادر لـ"تحية كاريوكا"

بعدما كشفت حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال.. شكران مرتجى: &#34;روحي فداء لسوريا وفلسطين&#34;

بعدما كشفت حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال.. شكران مرتجى: "روحي فداء لسوريا وفلسطين"

فيديو: &#34;زياد برجي&#34; يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: "زياد برجي" يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: &#34;مايا&#34; تصف نفسها بـ &#34;راقصة المغرب الاولى&#34;

فيديو: "مايا" تصف نفسها بـ "راقصة المغرب الاولى"

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

صور: &#34;زينة&#34; تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

صور: "زينة" تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

فيديو: &#34;نسرين طافش&#34; ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: "نسرين طافش" ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

عربي

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

الملك سلمان إلى مصر والأمير تميم يُقاطع

نجل أخ عبد الله صالح: نتحالف مع السعودية والإمارات للانتقام من الحوثيين

نجل أخ عبد الله صالح: نتحالف مع السعودية والإمارات للانتقام من الحوثيين

زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه اللبنانية

زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه اللبنانية

البشير يعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد

البشير يعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد