نجل أخ عبد الله صالح: نتحالف مع السعودية والإمارات للانتقام من الحوثيين

رام الله - دنيا الوطنروى نجل أخ الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، معلومات وتفاصيل جديدة عن حادثة اغتيال والده، على يد الحوثيين.وقال العميد ركن طارق محمد صالح، لموقع (اندبندنت) بنسخته العربية، الذي يقود ألوية "المقاومة الوطنية"، إن "حزب صالح وصل إلى مرحلة الصدام المباشر مع الحوثيين، عند إعلان (مبادرة السلام) المقدمة من قبل البرلمان، والتي كانت تضمن حلولاً مشرفة تحفظ سيادة اليمن، ومع تنظيم مهرجان آب/ أغسطس احتفاءً بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، والذي كان نقطة فاصلة في مسار الأزمة بين المؤتمر والحوثيين، الذين بدؤوا بالتخطيط لتفجير الأوضاع عسكرياً، وتصفية الزعيم وقيادات المؤتمر".ونفى العميد صالح الرواية القائلة: إن عمه قُتل هارباً خارج صنعاء، مضيفاً: "الزعيم استشهد داخل منزله، وهو يتصدى للحوثي".وأضاف: "قاتل قتال القائد الوطني البطل الذي لم يهرب كما حاول المجرمون بمسرحيتهم المفضوحة الإساءة لرمز وطني بحجم الزعيم صالح".وشدد نجل ابن أخ صالح على سعيه للانتقام من الحوثيين، قائلاً: إنه فتح المعسكرات "لاستقبال وتجميع وإعادة جاهزية منتسبي المقاومة الوطنية، وغالبيتهم من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن، بدعم وإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة".