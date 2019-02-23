شؤون فلسطينية

علي أبو زهري: لا صحة لأنباء طرد الطلبة الفلسطينيين من المدارس اللبنانية

علي أبو زهري: لا صحة لأنباء طرد الطلبة الفلسطينيين من المدارس اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
نفى علي أبو زهري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التربية والتعليم العالي، ما يُشاع من أخبار تم تداولها عبر بعض وسائل إعلام، حول طرد الطلبة الفلسطينيين من المدراس اللبنانية الحكومية.

وأكد أبو زهري في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه أصدر بتوجيهاته للمستشار عبد المطلب عامر النخال، المتواجد في مهمة عمل خارجية رسمية لدائرة التربية والتعليم العالي (م. ت. ف)، بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة فلسطينياً، ومع الإخوة اللبنانيين، للتحقق من هذه الأخبار.

وبدوره، أكد المستشار النخال، أنه تم التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في بيروت، حيث عقد اجتماعاً مع ماهر مشيعل الملحق الثقافي بسفارة فلسطين بلبنان، حيث أكد الأخير عدم صحة الخبر، مبيناً الموقف الوطني والعروبي لوزير التربية والتعليم ​أكرم حسين شهيب، الداعم لقضيتنا الفلسطينة، ولصمود شعبنا الفلسطيني.

وعقد النخال اجتماعا آخرَ لمناقشة الأمر مع أمين سر الساحة أمين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي ابو العردات (أبو ماهر)، والذي تواصل مع عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي بهاء أبو كروم، مسؤول العلاقات الفلسطينية في الحزب.

ونفى أبو كروم أي شيء له علاقة بهذا الخبر، ولا صحة لأنباء خلاف ذلك، مؤكداً دعم الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب وليد جنبلاط لحقوق الشعب الفلسطيني. 

ونفى وزير التربية والتعليم اللبناني، ما ورد على لسانه عبر بعض وسائل الإعلام، علماً بأنه سيعقد في وقت لاحق لقاءً مع السفير أشرف دبور، وأيضا لقاءً مع أمين سر الساحة وفصائل (م. ت. ف) أبو العردات لمناقشة الأمر.

وأكد المستشار النخال بضرورة العمل الجاد؛ لتذليل العقبات وحل جميع المشاكل التي تواجه أهلنا في الشتات، وخاصة في مخيماتنا في لبنان، منوهاً إلى أن أبو زهري كان في زيارة رسمية للبنان في بداية شباط/ فبراير، تخللها لقاء مع وزير التربية والتعليم العالي شهيب.

وتضمن اللقاء تأكيد شهيب علي العمل لحل جميع مشكلات التعليم لأبناء المخيمات في لبنان الشقيق، مؤكداً دعمة لصمود شعبنا.

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