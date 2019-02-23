جمعية حسام: لا يزال التوتر سيد الموقف في (سجن النقب)

وأصرّت إدارة السجن على تشغيلها".



رام الله - دنيا الوطنأكدت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" بأن التوتر لا يزال سيد الموقف في (سجن النقب الصحراوي)، عقب إقدام مصلحة سجون الاحتلال على تركيب أجهزة تشويش للاتصالات داخل قسم (4).وقالت الجمعية: إن الأسرى أعلنوا عن سلسلة خطوات احتجاجية رداً علي رفض إدارة السجن إزالة منظومة أجهزة التشويش في قسم 4، منها إغلاق الأقسام 3 و4 و5 في وجه الإدارة، وتجميد كافة مظاهر الحياة البومية، وحل التنظيمات، وإعلان حالةالعصيان ضد أنظمة وقوانين السجن، وعدم دخول الأقسام التي يتم تركيب المنظومة بداخلها.وأضافت الجمعية، بأن هناك تصميماً من قبل كافة أسرى (سجن النقب) علي مواجهة قرار تركيب هذه المنظومة، حتى إزالتها، مهما كلف الأمر من تضحيات، وذلك نظراً لخطورتها علي حياة الأسرى كونها تبث إشعاعات سامة، تُسبب أمراضاً خبيثة ومسرطنة.وأشارت إلى أن الاحتلال، يُطلق على هذه الأجهزة اسم "المنظومة الذكية" وقد عمل على إخلاء قسم 4 من أجل تركيبها منذ ثلاثة أسابيع، وقد تفاوض ممثلو الأسرى مع مصلحة السجون من أجل العودة للقسم، وعدم تشغيل المنظومة "لكن النتائج كانت سلبية،