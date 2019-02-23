زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه اللبنانية

رام الله - دنيا الوطنأقدم زورقان حربيان إسرائيليان، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 460 مترًا، بحسب ما أفاد بيان لقيادة الجيش اللبناني.وأضاف البيان، أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، وتحديدًا البحرية التابعة له، اعتادت على خرق المياه الإقليمية مع لبنان، إضافة إلى اختراق الأجواء اللبنانية، وتحديدًا مناطق الجنوب.