لأول مرة.. (ايباك) تشن هجومًا حادًا على نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنوجهت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، انتقادات للتحالف الذي أبرمه رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بين حزبي (البيت اليهودي) و(عوتسما يهوديت)، لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في قائمة مشتركة.ووفق صحيفة (هآرتس)، فقد قامت (AIPAC) بالتغريد على بيان من اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) ضد التحالف وأضافت: "نحن نتفق مع AJC، لدى AIPAC سياسة طويلة الأمد، بعدم مقابلة أعضاء هذا الحزب العنصري الذي يستحق الشجب".وكان حزب (العدالة والسلام) قد خرج يوم الخميس ضد اتفاق (البيت اليهودي) و(عوتسما يهوديت) "وهو ما يعني باللغة العبرية (القوة اليهودية)، قائلاً: "آراء عوتسما يهوديت تستحق الشجب، إنها لا تعكس القيم الأساسية التي تشكل أساس دولة إسرائيل، ومن الممكن أن يحصل الحزب على أصوات كافية للدخول إلى الكنيست القادمة، وربما حتى أن يصبح جزءاً من الائتلاف الحاكم.وبحسب صحيفة (واشنطن بوست) لم تذكر اللجنة حزب (البيت اليهودي) بالاسم أو حتى نتنياهو، الذي كان له دور أساسي في دفع الطرفين إلى الاتحاد.