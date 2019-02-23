إصابة مروج مخدرات وإحراق مركبته شرق نابلس

أصيب مواطن يبلغ من العمر (30 عاماً) بجروح وصفت بالمتوسطة، مساء الجمعة، إثر تعرضه لإطلاق نار واعتداء بالضرب من قبل مواطنين أثناء قيامه بترويج مواد مخدرة، داخل مخيم عسكر شرق نابلس.





جاء ذلك وفقا للمعلومات الأولية، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.



وقال ارزيقات، في بيان له: "إن الشرطة باشرت التحقيق بأحداث الاعتداء على مواطن وإطلاق النار عليه واصابته وإحراق مركبته شرق نابلس".



وأضاف: أنه إثر البلاغ الذي وصل للشرطة، تحركت قوة مشتركة للمكان وتحفظت على المصاب، حيث تبين أنه من المشتبه بهم بتجارة المواد المخدرة ومطلوب للشرطة القضائية، مشيرا إلى أن المصاب نقل إلى المستشفى، في حين باشرت الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.



رام الله - دنيا الوطن