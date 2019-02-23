شؤون فلسطينية

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة
الطقس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-7 17-10 21-10 بيت لحم 14-7 17-10 21-10
رام الله والبيرة 13-6 16-9 19-9 طولكرم 18-10 21-13 26-14
نابلس 16-8 19-11 23-11 قلقيلية 18-10 21-13 26-14
جنين 18-8 21-9 25-12 سلفيت 14-7 17-10 21-10
طوباس 18-8 21-9 25-12 روابي 15-8 18-11 20-11
الخليل 12-6 16-9 19-9 غزه 17-11 20-14 25-15
أريحا 23-12 25-13 29-15 خانيونس 17-11 20-14 25-15
الأغوار الشمالية 21-11 23-12 23-13 رفح 18-10 21-13 26-14

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