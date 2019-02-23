ماذا قال غرينبلات عن ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل

رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل.وقال في تغريدة عبر (تويتر): "قبل 25 عاماً قَتل باروخ غولدشتاين 29 فلسطينياً وجرحَ 125 في هجوم مدان عالمياً في ملجأ إبراهيم".وأضاف غرينبلات: "أدعو الله أن تتصالح شعوبنا المنفصلة كما فعل إسحق وإسماعيل قبل دفن أبيهم إبراهيم في ذلك الموقع المقدس".يشار إلى أنه في فجر الجمعة الـ 25 من شباط/ فبراير 1994 وقف المستوطن باروخ غولدشتاين خلف أحد أعمدة المسجد وانتظر حتى سجد المصلون، وفتح نيران سلاحه الرشاش عليهم وهم سجود، في نفس الوقت قام آخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة التي احتوت "رصاص دمدم" المتفجر، واخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوس المصلين ورقابهم وظهورهم.وأسفرت مجزرة الحرم الإبراهيمي عن استشهاد 29 مصلياً قبل أن ينقض مصلون على غولدشتاين ويقتلوه.