قيادي بـ "الشعبية": لا جدوى لأيّ شعار عن المقاومة بدون إنجاز المصالحة



وقال: "الحديث عن الهدنة طويلة الأمد والحل (الإنساني) المشبوه ودويلة غزة المسخ يحمل في طياته تجاوزاً خطيراً لمبدأ الحوار الوطني الشامل ولاتفاقات المصالحة الوطنية عموماً واتفاقيتي القاهرة 2011 و2017 خصوصاً".



وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: أن هذا يأتي إيذاناً باستكمال الانهيار الكارثي عبر تفكيك أواصر م.ت.ف والوحدة الوطنية والجغرافية والمجتمعية لشعبنا في الضفة وقطاع غزة والقدس، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية لكي يحقق عدونا الإسرائيلي انتصاراً عجزَ عن تحقيقه في كل حروبه".



وشدّد الصوراني على أن موقفه من المصالحة وفق اتفاقي القاهرة 2011 و2017، "يستند إلى أنها استعادة للوحدة الوطنية الفلسطينية التعددية في إطار م.ت.ف ومواثيقها".



رام الله - دنيا الوطنقال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن الوضع الفلسطيني المنقسم الراهن، يشير إلى أن السياسة باتت فناً للفوضى، وهي "حالة يمكن أن تؤدي إلى نكبة أشد خطراً وعمقاً من نكبة عام 1948".وأضاف عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية، غازي الصوراني في تصريحات له عبر حسابه على (فيسبوك): أنه "بدون إنجاز المصالحة وطالما بقي ظلام الانقسام جاثماً على صدور أبناء شعبنا، فلا جدوى ولا مصداقية لأي شعار عن الصمود والمقاومة".وتابع الصوراني: "الحديث عن دويلة غزة استجابةً لمخططات مشبوهة تستهدف طمس م.ت.ف والهوية الوطنية وتكريس الهيمنة الصهيونية على أبناء شعبنا".